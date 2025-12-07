Marché de Noël de Puymoyen Salle des fêtes Puymoyen

Marché de Noël de Puymoyen

Salle des fêtes 16 rue de Peusec Puymoyen Charente

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Le comité des fêtes de Puymoyen vous invite à participer à son marché de Noël festif.

Salle des fêtes 16 rue de Peusec Puymoyen 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 10 54

English :

The Puymoyen Festival Committee invites you to take part in its festive Christmas market.

