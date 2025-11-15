Marché de Noël de Quingey Quingey

Marché de Noël de Quingey

Salle polyvalente de Dornier Quingey Doubs

Début : 2025-11-15 13:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Venez participer au marché de noël avec les artisans locaux. .

Salle polyvalente de Dornier Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 67 04 amicaloue@chquingey.fr

