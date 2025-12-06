Marché de Noël de Quinsac 2025 Quinsac

Marché de Noël de Quinsac 2025

La mairie de Quinsac vous propose de venir partager le marché de Noël sur la place du village (place Aristide Briand). De nombreux artisans, créateurs et commerçants vous proposeront leurs réalisations pour vos cadeaux de Noël. Un espace restauration sera à votre disposition pour profiter pleinement de cet événement. .

Place Aristide Briand Quinsac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 95 00 mairie@quinsac33.fr

