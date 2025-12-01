Marché de Noël de Raimbeaucourt Raimbeaucourt

Marché de Noël de Raimbeaucourt

1 Place Clemenceau Raimbeaucourt Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 15:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Vivez Noël à Raimbeaucourt le vendredi 19 décembre !

Voici le programme

15h00 à 21h00 Marché de Noël à la salle Gilles Dutilleul avec la présence du Père Noël

17h00 Chocolat chaud offert par la Municipalité aux enfants des écoles au LMA

17h45 Grand défilé de Noël suivez la parade jusqu’à la place Clemenceau !

18h30 Spectacle féérique sur la place Clemenceau

19h15 Photo gratuite avec le Père Noël à la salle Gilles Dutilleul

à partir de 19h30 Repas convivial [12€] & concert de Noël animé par Lady Tinguette à la salle des fêtes

Uniquement sur réservation ! Coupon à déposer à l’accueil de la mairie avant le 12 décembre.

1 Place Clemenceau Raimbeaucourt 59283 Nord Hauts-de-France +33 3 27 80 18 18

English :

Experience Christmas in Raimbeaucourt on Friday, December 19!

Here’s the program:

? 3:00 pm to 9:00 pm ? Christmas market at Salle Gilles Dutilleul with Santa Claus in attendance

? 17h00 ? Hot chocolate offered by the Municipality to schoolchildren at the LMA

? 17h45 ? Big Christmas parade: follow the parade to Place Clemenceau!

? 18h30 ? Enchanting show on Place Clemenceau

? 19h15 ? Free photo with Santa Claus at Salle Gilles Dutilleul

? from 7.30pm ? Convivial meal [12?] & Christmas concert by Lady Tinguette in the salle des fêtes

? Reservations required! Coupon to be handed in at the Town Hall before December 12.

