Marché de Noël de Raphèle Arles

Marché de Noël de Raphèle

Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre 2025 le vendredi de 18h à 19h. Le samedi de 9h à 19h. Le dimanche de 9h à 18h. Gymnase Marcel Cerdan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-14

Venez découvrir le marché de noël de Raphèle !

Au programme du 27ème marché de Noël organisé par le Comité d’intérêt de village de Raphèle



> 33 exposants, proposant pour moitié de l’artisanat et pour l’autre de quoi se régaler.



> Nombreuses nouveautés

– une locomotive à marrons chauds,

– une petite épicerie fine et la vente de safran,

– une céramiste de talent, et bien d’autres surprises !



> Pour les enfants

– tours en calèche avec le Père Noël,

– manèges,

– trampoline,

– mini ferme,

– démonstrations d’aquarelle ou même de sculpture de ballons. .

Gymnase Marcel Cerdan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur civ.raphele.avenir@gmail.com

English :

Come and discover the Raphèle Christmas market!

German :

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt in Raphèle!

Italiano :

Venite a scoprire il mercatino di Natale di Raphèle!

Espanol :

¡Venga a descubrir el mercado navideño de Raphèle!

