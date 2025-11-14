Marché de Noël de Raphèle Arles
Marché de Noël de Raphèle Arles vendredi 14 novembre 2025.
Marché de Noël de Raphèle
Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre 2025 le vendredi de 18h à 19h. Le samedi de 9h à 19h. Le dimanche de 9h à 18h. Gymnase Marcel Cerdan Arles Bouches-du-Rhône
Venez découvrir le marché de noël de Raphèle !
Au programme du 27ème marché de Noël organisé par le Comité d’intérêt de village de Raphèle
> 33 exposants, proposant pour moitié de l’artisanat et pour l’autre de quoi se régaler.
> Nombreuses nouveautés
– une locomotive à marrons chauds,
– une petite épicerie fine et la vente de safran,
– une céramiste de talent, et bien d’autres surprises !
> Pour les enfants
– tours en calèche avec le Père Noël,
– manèges,
– trampoline,
– mini ferme,
– démonstrations d’aquarelle ou même de sculpture de ballons. .
Gymnase Marcel Cerdan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur civ.raphele.avenir@gmail.com
English :
Come and discover the Raphèle Christmas market!
German :
Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt in Raphèle!
Italiano :
Venite a scoprire il mercatino di Natale di Raphèle!
Espanol :
¡Venga a descubrir el mercado navideño de Raphèle!
