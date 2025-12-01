MARCHÉ DE NOÊL DE REDON Place aux marrons Redon
MARCHÉ DE NOÊL DE REDON Place aux marrons Redon dimanche 14 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOÊL DE REDON
Place aux marrons Halles Place du Parlement- Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Les marché de Noël de Redon se tiendront les dimanches 14 et 21 décembre 2025. Ouverture au public de 9h à 18h.Sous les halles et également Place du Parlement et Place aux marrons. .
Place aux marrons Halles Place du Parlement- Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 05 27
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement MARCHÉ DE NOÊL DE REDON Redon a été mis à jour le 2025-11-10 par OT PAYS DE REDON