Marché de Noël de Reichstett

place de l’Eglise Reichstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Venez vivre la magie de Noël en famille dans une ambiance festive et conviviale. .

place de l’Eglise Reichstett 67116 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 02 26

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Reichstett Reichstett a été mis à jour le 2025-11-18 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg