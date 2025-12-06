Marché de Noël de Rives-en-Seine Place d’Armes Rives-en-Seine

Marché de Noël de Rives-en-Seine

Place d’Armes Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 19:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Le marché de Noël se déroule en plein air, sur une place d’Armes décorée, et des animations festives et musicales qui ponctuent le week-end.

Dans leurs petits chalets ou sous leurs stands, les exposants proposent créations artisanales ou gourmandes.

Le Père-Noël est présent il prend la pose dans un décor pittoresque ou déambule dans les allées.

Echassiers, fanfares et autres artistes viennent à la rencontre des promeneurs en alternance.

Tandis qu’aux stands de restauration, c’est réconfort à volonté avec la vente de douceurs sucrées ou salées, vin chaud et autres boissons. .

Place d’Armes Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 12 vie-locale@rives-en-seine.fr

