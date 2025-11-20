Marché de Noël de Rivet Brive-la-Gaillarde
Marché de Noël de Rivet Brive-la-Gaillarde mardi 16 décembre 2025.
Marché de Noël de Rivet
Place des Arcades Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-17
2025-12-16 2025-12-17
Au programme:
16 décembre: Vente de créations d’écoles, goûter, chants de Noël, spectacle Melvil le lutin
17 décembre: Stands partenaires, chalet des saveurs, exposants créateurs, borne à selfie, déambulations, balade en poneys, structure gonflable, fresques de Noël, jeux géants .
Place des Arcades Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 16 39
