Marché de Noël de Rivet Brive-la-Gaillarde

Marché de Noël de Rivet

Place des Arcades Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-16 2025-12-17

Au programme:

16 décembre: Vente de créations d’écoles, goûter, chants de Noël, spectacle Melvil le lutin

17 décembre: Stands partenaires, chalet des saveurs, exposants créateurs, borne à selfie, déambulations, balade en poneys, structure gonflable, fresques de Noël, jeux géants .

Place des Arcades Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 16 39

