Marché de Noël de Rixheim Rixheim

Marché de Noël de Rixheim

Début : Dimanche 2025-12-12 11:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Découvrez un marché de Noël d’antan installé dans la cour de la Commanderie. Une soixantaine d’exposants, artisans et artistes en costumes du 18e siècle vous attendent et vous proposent des articles pour des idées cadeaux originales (produits régionaux ou artisanaux, art floral, couronnes de l’avent, sujets décoratifs de Noël, jouets en bois, tissus, gourmandises…). Les stands de restauration seront également au rendez-vous avec de nombreuses spécialités.

Une soixantaine d’exposants, artisans et artistes en costumes du 18ème siècle vous attendent et vous proposent des articles pour des idées cadeaux originales (produits régionaux ou artisanaux, art floral, couronnes de l’avant, sujets décoratifs de noël, jouets en bois, tissus, gourmandises, poterie et spécialités alsaciennes….et plein d’autres choses). Les stands de restauration seront également au rendez-vous avec de nombreuses spécialités. 0 .

English :

Discover an old-fashioned Christmas market in the courtyard of the Commanderie. Some sixty exhibitors, craftsmen and artists dressed in 18th-century costumes, will be on hand to offer original gift ideas (regional and artisanal products, floral art, Advent wreaths, Christmas decorations, wooden toys, fabrics, delicacies, etc.). There will also be food stalls offering a wide range of specialities.

German :

Entdecken Sie einen Weihnachtsmarkt wie anno dazumal, der im Hof der Commanderie stattfindet. Rund 60 Aussteller, Handwerker und Künstler in Kostümen aus dem 18. Jahrhundert erwarten Sie und bieten Ihnen Artikel für originelle Geschenkideen an (regionale oder handwerkliche Produkte, Floristik, Adventskränze, weihnachtliche Dekorationsartikel, Holzspielzeug, Stoffe, Leckereien usw.). Auch an den Essensständen werden zahlreiche Spezialitäten angeboten.

Italiano :

Scoprite un mercatino di Natale all’antica nel cortile della Commanderie. Una sessantina di espositori, artigiani e artisti in costumi del XVIII secolo saranno a disposizione per offrire idee regalo originali (prodotti regionali e artigianali, arte floreale, corone dell’Avvento, decorazioni natalizie, giocattoli in legno, tessuti, leccornie, ecc.) Ci saranno anche stand gastronomici che offriranno una vasta gamma di specialità.

Espanol :

Descubra un mercado navideño a la antigua en el patio de la Commanderie. Alrededor de sesenta expositores, artesanos y artistas ataviados con trajes del siglo XVIII le ofrecerán ideas originales para regalar (productos regionales y artesanía, arte floral, coronas de Adviento, adornos navideños, juguetes de madera, telas, delicatessen, etc.). También habrá puestos de comida que ofrecerán una amplia gama de especialidades.

