Marché de Noël de Rochegude

Salle Gabriel Rodet Rochegude Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Vous trouverez votre bonheur au marché de Noël avec des animations pour petits et grands. Vin chaud et chocolat chaud pour vous réchauffer, gourmandises et friandises pour vous délecter, et divers stands d’artisanat pour des idées de cadeaux!

.

Salle Gabriel Rodet Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 81 12

English :

There’s something for everyone at the Christmas market, with entertainment for young and old alike. Mulled wine and hot chocolate to warm you up, delicacies and treats to delight you, and various craft stands for gift ideas!

German :

Auf dem Weihnachtsmarkt finden Sie alles, was das Herz begehrt, und es gibt Unterhaltung für Groß und Klein. Glühwein und heiße Schokolade zum Aufwärmen, Leckereien und Süßigkeiten zum Schlemmen und verschiedene Stände mit Kunsthandwerk für Geschenkideen!

Italiano :

Al mercatino di Natale ce n’è per tutti i gusti, con intrattenimento per grandi e piccini. Vin brulè e cioccolata calda per riscaldarsi, prelibatezze e dolcetti da gustare e varie bancarelle di artigianato per idee regalo!

Espanol :

En el mercado navideño hay algo para todos los gustos, con entretenimiento para grandes y pequeños. Vino caliente y chocolate para entrar en calor, delicias y golosinas para darse un capricho y varios puestos de artesanía para hacer regalos

L’événement Marché de Noël de Rochegude Rochegude a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence