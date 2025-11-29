Marché de Noël de Roeschwoog Rœschwoog

17 rue du Stade Rœschwoog Bas-Rhin

Samedi 2025-11-29 14:00:00

2025-11-29 18:00:00

Le marché de Noël de Roeschwoog vous ouvre ses portes le 29 novembre à 14h !

Venez y découvrir les créations originales de nos exposants Bas-Rhinois et plus lointains… Travail du bois, du métal, du verre, mais aussi décorations, et plein d’autres, sans oublier notre terroir ! Chocolat, vins, bredeles, champagne…

Vous trouverez sur notre marché de Noël tout ce qu’il faut pour préparer vos fêtes de fin d’année !

Tentez votre chance pour gagner 4 entrées à EuropaBad Karlsruhe, ainsi que de nombreux lots chez nos exposants, lors de la tombola au profit des Semeurs d’Étoiles qui apportent soutien aux jeunes enfants hospitalisés.

Rendez vous le samedi 29 novembre de 14h à 19h et le dimanche 30 novembre de 10h à 18h.

Buvette et Kaffeegrenzel sur place, Bouchée à la Reine et dessert à 15€ le dimanche midi (Resa sur Facebook ou 0647719335) .

