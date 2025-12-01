MARCHÉ DE NOEL DE ROUILLAC AVENUE PAUL RICARD Rouillac
MARCHÉ DE NOEL DE ROUILLAC
AVENUE PAUL RICARD AVENUE JEAN MONNET, PLACE THIERS Rouillac Charente
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
2025-12-13
Marché de Noël en extérieur à Rouillac, artisans et commerçants locaux, produits régionaux, animations par plusieurs associations de Rouillac, restauration salée et sucrée.
AVENUE PAUL RICARD AVENUE JEAN MONNET, PLACE THIERS Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 69 87 apeder16@gmail.com
English :
Outdoor Christmas market in Rouillac, featuring local craftsmen and merchants, regional products, entertainment by several Rouillac associations, savoury and sweet delicacies.
German :
Weihnachtsmarkt im Freien in Rouillac, lokale Handwerker und Händler, regionale Produkte, Unterhaltung durch mehrere Vereine aus Rouillac, süße und herzhafte Speisen.
Italiano :
Mercatino di Natale all’aperto a Rouillac, con artigiani e commercianti locali, prodotti regionali, animazione di diverse associazioni di Rouillac e spuntini salati e dolci.
Espanol :
Mercado navideño al aire libre en Rouillac, con artesanos y comerciantes locales, productos regionales, animaciones de varias asociaciones de Rouillac y aperitivos salados y dulces.
