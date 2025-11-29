MARCHÉ DE NOËL DE ROUJAN Roujan
MARCHÉ DE NOËL DE ROUJAN
Roujan Hérault
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Au programme
Samedi 16h Déambulation, départ de la mairie.
17h-22h Marché de Noël
Dimanche 9h-18h Marché de Noël. Restauration & Buvette sur place
Présence du Père Noël à 11h et 15h à la salle polyvalente.
Forains, Minettes Roujanaises.
Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 6 41 89 27 25
English :
Program:
Saturday 4pm: Strolling, departure from the town hall.
5-10pm: Christmas market
Sunday 9am-6pm: Christmas market. Catering & refreshments on site
Santa Claus at 11am and 3pm at the salle polyvalente.
Fairground entertainers, Minettes Roujanaises.
German :
Auf dem Programm stehen:
Samstag 16 Uhr: Umzug, Start am Rathaus.
17h-22h: Weihnachtsmarkt
Sonntag 9h-18h: Weihnachtsmarkt. Restauration & Getränke vor Ort
Anwesenheit des Weihnachtsmanns um 11h und 15h in der Mehrzweckhalle.
Schausteller, Minettes Roujanaises.
Italiano :
In programma:
Sabato 16: sfilata natalizia con partenza dal municipio.
17.00-22.00: mercatino di Natale
Domenica 9.00-18.00: mercatino di Natale. Ristorazione e rinfreschi in loco
Babbo Natale alle 11 e alle 15 nella sala polivalente.
Animatori da fiera, Minettes Roujanaises.
Espanol :
En el programa:
Sábado 16.00 h: desfile navideño con salida del Ayuntamiento.
de 17:00 a 22:00 h: mercado navideño
Domingo de 9.00 a 18.00 h: mercado navideño. Catering y refrescos in situ
Papá Noel a las 11h y a las 15h en la sala polivalente.
Animadores de feria, Minettes Roujanaises.
