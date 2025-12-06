Marché de Noël de Roussas

Place de La Halle Les jardins de la Vence Roussas Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Animations Chalets Buvette Restauration Tombola Théâtre Spectacle jeunesse Balades en calèche -Petit forgeron Arrivée du Père Noël Feu d’artifice

.

Place de La Halle Les jardins de la Vence Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

Entertainment: Chalets ? Refreshments ? Catering Tombola Theatre Children’s show Carriage rides Little blacksmith Santa’s arrival Fireworks

German :

Animation: Chalets ? Getränkeausschank ? Restauration Tombola Theater Jugendshow Kutschfahrten Kleiner Schmied Ankunft des Weihnachtsmanns Feuerwerk

Italiano :

Intrattenimento: Chalet ? Punti di ristoro ? Ristorazione Tombola Teatro Spettacolo per bambini Giri in carrozza Piccolo fabbro Arrivo di Babbo Natale Fuochi d’artificio

Espanol :

Entretenimiento: Chalés ? Puestos de refrescos ? Catering Tómbola Teatro Espectáculo infantil Paseos en carruaje Pequeño herrero Llegada de Papá Noel Fuegos artificiales

L’événement Marché de Noël de Roussas Roussas a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes