Marché de Noël de Rousset les vignes Rousset-les-Vignes

Marché de Noël de Rousset les vignes

square de la mairie et salle des fetes de rousset les vignes Rousset-les-Vignes Drôme

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Venez découvrir la 4eme édition du Marché de Noël de Rousset les vignes , avec producteurs et artisanat local.

Animations les deux jours dont la célèbre parade des tracteurs du Père Noël le samedi.

square de la mairie et salle des fetes de rousset les vignes Rousset-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 07 05 asso.laplaace@gmail.com

English :

Come and discover the 4th edition of the Rousset les Vignes Christmas Market, featuring local producers and crafts.

Entertainment on both days, including Santa’s famous tractor parade on Saturday.

German :

Ausgabe des Weihnachtsmarkts von Rousset les vignes mit lokalen Produzenten und Kunsthandwerkern.

Die berühmte Traktorparade des Weihnachtsmannes findet am Samstag statt.

Italiano :

Venite a scoprire la 4ª edizione del Mercatino di Natale di Rousset les Vignes, con produttori locali e artigianato.

Intrattenimento in entrambe le giornate, tra cui la famosa sfilata dei trattori di Babbo Natale il sabato.

Espanol :

Venga a descubrir la 4ª edición del Mercado de Navidad de Rousset les Vignes, con productores y artesanos locales.

Entretenimiento ambos días, incluido el famoso desfile de tractores de Papá Noel el sábado.

