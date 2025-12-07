Marché de Noel de Rouvray Rouvray

Marché de Noel de Rouvray

8 Rue des Jardins Rouvray Côte-d’Or

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Riche programme pour le marché de Noël de Rouvray entre ateliers couronne de Noël, Escape Game, chasse aux lutins et marché d’artisans, venez rencontrer le Père Noël le 7 décembre 2025 à la salle des fêtes. .

8 Rue des Jardins Rouvray 21530 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21

