Marché de Noel de Rouvray Rouvray

8 Rue des Jardins Rouvray Côte-d'Or
Début : 2025-12-07 10:00:00
2025-12-07
Riche programme pour le marché de Noël de Rouvray entre ateliers couronne de Noël, Escape Game, chasse aux lutins et marché d'artisans, venez rencontrer le Père Noël le 7 décembre 2025 à la salle des fêtes.
8 Rue des Jardins Rouvray 21530 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 00 21
