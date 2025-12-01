Marché de Noël de ROUZIERS DE TOURAINE Rouziers-de-Touraine
Marché de Noël de ROUZIERS DE TOURAINE Rouziers-de-Touraine dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de ROUZIERS DE TOURAINE
Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Marché de Noël le dimanche 14 décembre de 10h à18h dans le bourg de Rouziers-de-Touraine.
AU PROGRAMME
Artisans et producteurs
✨ Visite du Père Noël dans l’après-midi
Flash Mob
Chorale
️ Restauration sur place
️ Et ne manquez pas la visite du Musée de Rouziers-de-Touraine
Rouziers-de-Touraine 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 66 49 35 56 eric.liberpre@gmail.com
English :
Christmas market on Sunday December 14th from 10am to 6pm in the village of Rouziers-de-Touraine.
ON THE PROGRAM
craftsmen and producers
? Visit from Santa Claus in the afternoon
? Flash Mob
? Choir
?? Catering on site
?? And don’t miss a visit to the Rouziers-de-Touraine Museum
German :
Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 14. Dezember, von 10 bis 18 Uhr in der Stadt Rouziers-de-Touraine.
AUF DEM PROGRAMM STEHEN:
kunsthandwerker und Produzenten
? Besuch des Weihnachtsmanns am Nachmittag
? Flash Mob
? Chor
?? Verpflegung vor Ort
?? Und verpassen Sie nicht den Besuch des Museums von Rouziers-de-Touraine
Italiano :
Mercatino di Natale domenica 14 dicembre dalle 10 alle 18 nel villaggio di Rouziers-de-Touraine.
IN PROGRAMMA
artigiani e produttori
? Visita di Babbo Natale nel pomeriggio
? Flash Mob
? Coro
?? Catering in loco
?? Da non perdere la visita al Museo di Rouziers-de-Touraine
Espanol :
Mercado de Navidad el domingo 14 de diciembre de 10:00 a 18:00 en el pueblo de Rouziers-de-Touraine.
EN EL PROGRAMA
artesanos y productores
? Visita de Papá Noel por la tarde
? Flash Mob
? Coro
?? Catering in situ
?? Y no se pierda la visita al Museo de Rouziers-de-Touraine
