Marché de Noël de Russ Russ

Marché de Noël de Russ

place des Tilleuls Russ Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Marché de Noël dans une ambiance chaleureuse avec artisans et producteurs.

Marché de Noël dans une ambiance chaleureuse organisé par la municipalité de Russ. Vente de produits issus de l’artisanat sur le thème de Noël et des fêtes. Venue du Père Noël. .

place des Tilleuls Russ 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 00 92 mairie.russ@wanadoo.fr

English :

Christmas market in a warm atmosphere with craftsmen and producers.

German :

Weihnachtsmarkt in gemütlicher Atmosphäre mit Handwerkern und Produzenten.

Italiano :

Mercatino di Natale in una calda atmosfera con artigiani e produttori.

Espanol :

Mercado de Navidad en un ambiente cálido con artesanos y productores.

