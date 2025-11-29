Marché de Noël de Saint-Aubin-le-Cloud

Bourg de St Aubin le Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez vivre la magie de Noël dans le bourg

– Marché de créateurs,

– exposants alimentaires,

– food trucks,

– atelier floral

et plein d’autres surprises vous attendent tout au long de cette journée magique.

Un événement à ne pas manquer pour toute la famille ! .

Bourg de St Aubin le Cloud Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 30 31 27

English : Marché de Noël de Saint-Aubin-le-Cloud

German : Marché de Noël de Saint-Aubin-le-Cloud

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de Saint-Aubin-le-Cloud

L’événement Marché de Noël de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2025-11-06 par CC Parthenay Gâtine