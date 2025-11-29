Marché de Noël de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud
Marché de Noël de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël de Saint-Aubin-le-Cloud
Bourg de St Aubin le Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Venez vivre la magie de Noël dans le bourg
– Marché de créateurs,
– exposants alimentaires,
– food trucks,
– atelier floral
et plein d’autres surprises vous attendent tout au long de cette journée magique.
Un événement à ne pas manquer pour toute la famille ! .
Bourg de St Aubin le Cloud Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 30 31 27
English : Marché de Noël de Saint-Aubin-le-Cloud
German : Marché de Noël de Saint-Aubin-le-Cloud
Italiano :
Espanol : Marché de Noël de Saint-Aubin-le-Cloud
L’événement Marché de Noël de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2025-11-06 par CC Parthenay Gâtine