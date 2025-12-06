MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-BRÈS Saint-Brès

MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-BRÈS

Place de la Ramade Saint-Brès Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez découvrir des produits et talents locaux.

Une belle occasion de trouver des cadeaux uniques tout en profitant d’animations et de gourmandises pour toute la famille.

Marché de Noël de Saint-Brès

Le samedi 6 décembre 2025 de 10h à 18h sur la Place de la Ramade

Animations

11h & 16h Lecture de contes pour enfants

15h Chorale de Noël par Les Cigales

Restauration & gourmandises de Noël

Présence du Père Noël

Place de la Ramade Saint-Brès 34670 Hérault Occitanie

English :

Come and discover local products and talents.

A great opportunity to find unique gifts while enjoying entertainment and treats for the whole family.

German :

Entdecken Sie lokale Produkte und Talente.

Eine gute Gelegenheit, einzigartige Geschenke zu finden, während Sie gleichzeitig von Animationen und Leckereien für die ganze Familie profitieren.

Italiano :

Venite a scoprire prodotti e talenti locali.

È un’ottima occasione per trovare regali unici, godendo di intrattenimento e di delizie per tutta la famiglia.

Espanol :

Venga a descubrir productos y talentos locales.

Es una gran oportunidad para encontrar regalos únicos mientras disfruta de entretenimiento y golosinas para toda la familia.

