Marché de Noël de Saint-Cernin Les Pechs du Vers

Marché de Noël de Saint-Cernin

Le Bourg Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 16:30:00

fin : 2025-12-16 20:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Il n’est pas trop tard pour faire vos cadeaux, en plus ils seront issus de l’artisanat lotois ! Ce marché de Noël est proposé par l’association Le Bavardou.

Le Bourg Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie

English :

It’s not too late to get your presents, and what’s more, they’ll be made by Lotois craftsmen! This Christmas market is organized by the association Le Bavardou.

