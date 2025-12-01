Marché de Noël de Saint-Cernin Les Pechs du Vers
Marché de Noël de Saint-Cernin Les Pechs du Vers mardi 16 décembre 2025.
Marché de Noël de Saint-Cernin
Le Bourg Les Pechs du Vers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 16:30:00
fin : 2025-12-16 20:00:00
Date(s) :
2025-12-16
Il n’est pas trop tard pour faire vos cadeaux, en plus ils seront issus de l’artisanat lotois ! Ce marché de Noël est proposé par l’association Le Bavardou.
Il n’est pas trop tard pour faire vos cadeaux, en plus ils seront issus de l’artisanat lotois ! Ce marché de Noël est proposé par l’association Le Bavardou. .
Le Bourg Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie
English :
It’s not too late to get your presents, and what’s more, they’ll be made by Lotois craftsmen! This Christmas market is organized by the association Le Bavardou.
L’événement Marché de Noël de Saint-Cernin Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Labastide-Murat