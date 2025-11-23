Marché de Noël de Saint Christoly

Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Saint-Christoly s’illumine et vous invite à venir faire vos emplettes de Noël sur son marché animé.

Toute le week-end le père Noël vous attendra à la salle Courade et de nombreux exposants vous donneront des idées cadeaux. Vous pourrez vous régaler sur place grâce aux foodtrucks, churros et crêpes et grâce à la buvette qui vendra du vin chaud, du café et du chocolat chaud.

Le comité du jumelage vous proposera un atelier de maquillage pour enfants et adultes avec Paillettes et Fantaisies, il organisera une chasse aux trésors de Noël et le samedi 13 à 18h une course de rouleurs de barriques.

L’ensemble vocal Saint Christolien vous offrira une chorale de Noël le samedi 13 décembre à 19h30.

Le dimanche balade en calèche toute la journée et tirage de la tombola de Noël à 17h.

Marché de Noël organisé par Le Comité de Jumelage les samedi 13 et dimanche 14 décembre à la salle polyvalente Courade .

Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 50 40

