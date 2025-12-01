Marché de Noël de SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS Saint-Christophe-sur-le-Nais
Marché de Noël de SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS Saint-Christophe-sur-le-Nais vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël de SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS
Place Jehan d’Alluye Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 16:30:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Cette année notre marché de Noël aura lieu le vendredi 19 décembre de 16h30 à 21h sur la place Jehan d’Alluye.
Le Père-Noël viendra à 18h30, différents stands seront tenus afin de proposer marrons grillés, vin/chocolat chaud ; pizzas, bar à huitres, foie gras et tartiflette.
Nombreux exposants
.
Place Jehan d’Alluye Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 24 19 contact@mairie-saintchristophesurlenais.fr
English :
This year, our Christmas market will take place on Friday December 19 from 4.30 pm to 9 pm in Place Jehan d’Alluye.
Santa Claus will come at 6.30pm, and various stalls will offer roasted chestnuts, wine/hot chocolate, pizzas, an oyster bar, foie gras and tartiflette.
Numerous exhibitors
German :
Dieses Jahr findet unser Weihnachtsmarkt am Freitag, den 19. Dezember von 16:30 bis 21:00 Uhr auf dem Place Jehan d’Alluye statt.
Der Weihnachtsmann kommt um 18:30 Uhr. An verschiedenen Ständen werden geröstete Kastanien, Wein/warme Schokolade; Pizza, Austernbar, Gänseleberpastete und Tartiflette angeboten.
Zahlreiche Aussteller
Italiano :
Quest’anno il nostro mercatino di Natale si svolgerà venerdì 19 dicembre dalle 16.30 alle 21.00 in Place Jehan d’Alluye.
Babbo Natale arriverà alle 18.30 e ci saranno diverse bancarelle che offriranno caldarroste, vino/cioccolata calda, pizze, un bar di ostriche, foie gras e tartiflette.
Molti espositori
Espanol :
Este año, nuestro mercado navideño tendrá lugar el viernes 19 de diciembre, de 16.30 a 21.00 horas, en la plaza Jehan d’Alluye.
Papá Noel llegará a las 18:30 y habrá varios puestos que ofrecerán castañas asadas, vino/chocolate caliente, pizzas, un bar de ostras, foie gras y tartiflette.
Numerosos expositores
L’événement Marché de Noël de SAINT CHRISTOPHE SUR LE NAIS Saint-Christophe-sur-le-Nais a été mis à jour le 2025-10-20 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan