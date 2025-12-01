MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-DENIS Saint-Denis
MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-DENIS Saint-Denis samedi 13 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-DENIS
13 route de Saissac Saint-Denis Aude
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Venez découvrir des créations artisanales au marché de Noël de Saint-Denis idéal pour trouver des idées de cadeaux à offrir ou pour vous faire plaisir.
13 route de Saissac Saint-Denis 11390 Aude Occitanie +33 4 68 25 03 86
English :
Come and discover handcrafted creations at the Saint-Denis Christmas market: ideal for finding gift ideas to give or to treat yourself.
German :
Entdecken Sie auf dem Weihnachtsmarkt in Saint-Denis handgefertigte Kreationen: ideal, um Geschenkideen zu finden, die Sie verschenken oder sich selbst eine Freude machen können.
Italiano :
Venite a scoprire le nostre creazioni artigianali al mercatino di Natale di Saint-Denis: l’ideale per trovare idee regalo o per regalarsi qualcosa.
Espanol :
Venga a descubrir nuestras creaciones artesanales en el mercado navideño de Saint-Denis: ideal para encontrar ideas para regalar o para darse un capricho.
