Marché de Noël de Saint-Donatien place des Enfants nantais Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Cette année, le quartier Saint-Donatien vivra son tout premier marché de Noël, organisé par l’association des commerçants ACADO, qui rassemble artisans, professions libérales et acteurs de vie du quartier.Rendez-vous le dimanche 14 décembre sur la place des Enfants Nantais, face à la basilique, pour une journée festive aux couleurs locales : créateurs, artisans, producteurs, chorale de Noël, animations et restauration sur place… un moment convivial à ne pas manquer pour petits et grands !Dans le cadre de ce marché, une collecte de jeux de société et de puzzles est organisée pour donner une seconde vie à vos trésors oubliés du 1er novembre au 10 décembre.

place des Enfants nantais Nantes 44000

