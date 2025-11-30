Marché de Noël de Saint-Ferme Le Bourg Saint-Ferme

Le Bourg Abbaye de Saint-Ferme Saint-Ferme Gironde

Le marché de Noël à l’abbaye de Saint-Ferme rassemblera des exposants artisanaux, des stands de nourriture et boissons chaudes et la possibilité de participer à un baptême moto si le temps le permet, organisé par Les Motards de la Dronne. La venue du Père Noël est prévue à 15 h. .

+33 6 09 86 18 09

