Marché de Noël de Saint-Ferme Le Bourg Saint-Ferme
Marché de Noël de Saint-Ferme Le Bourg Saint-Ferme dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël de Saint-Ferme
Le Bourg Abbaye de Saint-Ferme Saint-Ferme Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Le marché de Noël à l’abbaye de Saint-Ferme rassemblera des exposants artisanaux, des stands de nourriture et boissons chaudes et la possibilité de participer à un baptême moto si le temps le permet, organisé par Les Motards de la Dronne. La venue du Père Noël est prévue à 15 h. .
Le Bourg Abbaye de Saint-Ferme Saint-Ferme 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 86 18 09
English : Marché de Noël de Saint-Ferme
German : Marché de Noël de Saint-Ferme
Italiano :
Espanol : Marché de Noël de Saint-Ferme
L’événement Marché de Noël de Saint-Ferme Saint-Ferme a été mis à jour le 2025-09-24 par OT de l’Entre-deux-Mers