Marché de Noël de Saint-Florent-sur-Cher

Saint-Florent-sur-Cher Cher

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Plongez dans la magie de Noël à Saint-Florent-sur-Cher!

Rencontrez le Père Noël dans sa chaumière, laissez-vous enchanter par les contes de la Mère Noël, profitez de la patinoire éphémère et émerveillez les enfants avec le manège. Un rendez-vous féérique à partager en famille. .

Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 50 08 communication@villesaintflorentsurcher.fr

English :

Dive into the magic of Christmas in Saint-Florent-sur-Cher!

German :

Tauchen Sie ein in den Zauber von Weihnachten in Saint-Florent-sur-Cher!

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale a Saint-Florent-sur-Cher!

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad en Saint-Florent-sur-Cher

