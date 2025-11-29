Marché de Noël de Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher
Saint-Florent-sur-Cher Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-29
Plongez dans la magie de Noël à Saint-Florent-sur-Cher!
Rencontrez le Père Noël dans sa chaumière, laissez-vous enchanter par les contes de la Mère Noël, profitez de la patinoire éphémère et émerveillez les enfants avec le manège. Un rendez-vous féérique à partager en famille. .
Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 50 08 communication@villesaintflorentsurcher.fr
English :
Dive into the magic of Christmas in Saint-Florent-sur-Cher!
German :
Tauchen Sie ein in den Zauber von Weihnachten in Saint-Florent-sur-Cher!
Italiano :
Immergetevi nella magia del Natale a Saint-Florent-sur-Cher!
Espanol :
Sumérjase en la magia de la Navidad en Saint-Florent-sur-Cher
