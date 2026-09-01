Marché de Noël de Saint-Gatien-des-Bois Salle des fêtes Le Pôle Saint-Gatien-des-Bois

Informations pratiques

Saint-Gatien-des-Bois

Marché de Noël de Saint-Gatien-des-Bois

Salle des fêtes Le Pôle 16 Chemin du Reux Saint-Gatien-des-Bois Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

L’APE de l’école du Bois Joli organise un marché de Noël. Exposants locaux (producteurs, créateurs), boissons, restauration, concours de dessin, visite du Père Noël (vers 16h) et exposition de peintures de l’association Esquisse et Couleurs sont au programme.

L’APE de l’école du Bois Joli de Saint-Gatien-des-Bois organise un marché de Noël.

Exposants locaux (producteurs, créateurs), boissons, restauration, concours de dessin, visite du Père Noël (vers 16h) et exposition de peintures de l’association Esquisse et Couleurs sont au programme. .

Salle des fêtes Le Pôle 16 Chemin du Reux Saint-Gatien-des-Bois 14130 Calvados Normandie apeecoleduboisjoli@gmail.com

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English : Marché de Noël de Saint-Gatien-des-Bois

The Parents’ Association at Bois Joli School is organising a Christmas market. The programme includes local stallholders (producers and craftspeople), drinks, food, a drawing competition, a visit from Father Christmas (around 4 pm) and an exhibition of paintings by the Esquisse et Couleurs associ…

L’événement Marché de Noël de Saint-Gatien-des-Bois Saint-Gatien-des-Bois a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville