Marché de Noël de Saint-Germain-des-Bois Saint-Germain-des-Bois

Marché de Noël de Saint-Germain-des-Bois

266 L’Ecarse Saint-Germain-des-Bois Cher

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Flânez entre les stands d’artisans et producteurs locaux, dénichez des cadeaux uniques et savourez l’ambiance magique des fêtes.

Le dernier week-end de novembre, la salle des fêtes de Saint-Germain-des-Bois s’illumine pour son Marché de Noël, les samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025 de 10h à 18h.

Sur place, régalez-vous de crêpes, vin chaud et chocolat, et profitez d’une restauration conviviale tout au long de la journée.

À 15h30, samedi et dimanche, le Père Noël fera son apparition pour le plus grand bonheur des enfants !

Organisé par Sylvie Delouche, Sophie Touraton et l’association La Vague d’Évènements, ce rendez-vous promet un week-end de convivialité, gourmandise et féerie au cœur du Berry.

Venez partager la magie de Noël à Saint-Germain-des-Bois ! .

266 L’Ecarse Saint-Germain-des-Bois 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 22 58 16

English :

Stroll between the stalls of local craftsmen and producers, unearth unique gifts and enjoy the magical atmosphere of the festive season.

German :

Schlendern Sie durch die Stände lokaler Handwerker und Produzenten, suchen Sie nach einzigartigen Geschenken und genießen Sie die magische Atmosphäre der Feiertage.

Italiano :

Passeggiate tra le bancarelle di artigiani e produttori locali, trovate regali unici e godetevi la magica atmosfera delle feste.

Espanol :

Pasee entre los puestos de artesanos y productores locales, encuentre regalos únicos y disfrute del ambiente mágico de las fiestas.

