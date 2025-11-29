Marché de Noël de Saint-Germain-des-Bois Saint-Germain-des-Bois
266 L’Ecarse Saint-Germain-des-Bois Cher
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Flânez entre les stands d’artisans et producteurs locaux, dénichez des cadeaux uniques et savourez l’ambiance magique des fêtes.
Le dernier week-end de novembre, la salle des fêtes de Saint-Germain-des-Bois s’illumine pour son Marché de Noël, les samedi 29 et dimanche 30 novembre 2025 de 10h à 18h.
Sur place, régalez-vous de crêpes, vin chaud et chocolat, et profitez d’une restauration conviviale tout au long de la journée.
À 15h30, samedi et dimanche, le Père Noël fera son apparition pour le plus grand bonheur des enfants !
Organisé par Sylvie Delouche, Sophie Touraton et l’association La Vague d’Évènements, ce rendez-vous promet un week-end de convivialité, gourmandise et féerie au cœur du Berry.
Venez partager la magie de Noël à Saint-Germain-des-Bois ! .
266 L’Ecarse Saint-Germain-des-Bois 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 22 58 16
English :
Stroll between the stalls of local craftsmen and producers, unearth unique gifts and enjoy the magical atmosphere of the festive season.
German :
Schlendern Sie durch die Stände lokaler Handwerker und Produzenten, suchen Sie nach einzigartigen Geschenken und genießen Sie die magische Atmosphäre der Feiertage.
Italiano :
Passeggiate tra le bancarelle di artigiani e produttori locali, trovate regali unici e godetevi la magica atmosfera delle feste.
Espanol :
Pasee entre los puestos de artesanos y productores locales, encuentre regalos únicos y disfrute del ambiente mágico de las fiestas.
