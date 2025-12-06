Marche de noël de Saint-Jérôme

Samedi 6 décembre 2025 de 14h à 18h30. Place Pélabon Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Retrouvez le Marché de Noël organisé par le CIQ Saint-Jerome Village. De quoi bien débuter les festivités de Noël. Boissons, crêpes, stands artisanaux, diverses animations, chorale et chants sevigné seront au rendez-vous !

Alors n’hésitez pas à venir y faire un tour. .

Place Pélabon Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 10

English :

Visit the Christmas Market organized by the CIQ Saint-Jerome Village.

L’événement Marche de noël de Saint-Jérôme Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille