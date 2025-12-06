Marche de noël de Saint-Jérôme Marseille 13e Arrondissement
Marche de noël de Saint-Jérôme Marseille 13e Arrondissement samedi 6 décembre 2025.
Marche de noël de Saint-Jérôme
Samedi 6 décembre 2025 de 14h à 18h30. Place Pélabon Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Retrouvez le Marché de Noël organisé par le CIQ Saint-Jerome Village. De quoi bien débuter les festivités de Noël. Boissons, crêpes, stands artisanaux, diverses animations, chorale et chants sevigné seront au rendez-vous !
Alors n’hésitez pas à venir y faire un tour. .
Place Pélabon Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 10
English :
Visit the Christmas Market organized by the CIQ Saint-Jerome Village.
