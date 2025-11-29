Marché de Noël de Saint-Joseph de Porterie Nantes
Marché de Noël de Saint-Joseph de Porterie Nantes samedi 29 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 10:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Venez partager une journée conviviale remplie de magie de Noël !Au programme : marché de créateurs, photo avec le Père Noël, manège pour enfants et stand de boisson et nourriture.Rendez-vous rue Jean-Marie PotironÉvénement Facebook
Nantes Erdre Nantes 44300
https://www.facebook.com/saintjosephdeporteriecommercants?locale=fr_FR