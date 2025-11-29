Marché de Noël de Saint-Joseph de Porterie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Venez partager une journée conviviale remplie de magie de Noël !Au programme : marché de créateurs, photo avec le Père Noël, manège pour enfants et stand de boisson et nourriture.Rendez-vous rue Jean-Marie PotironÉvénement Facebook

Nantes Erdre Nantes 44300

https://www.facebook.com/saintjosephdeporteriecommercants?locale=fr_FR