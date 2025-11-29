Marché de Noël de Saint-Just-le-Martel Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel

Marché de Noël de Saint-Just-le-Martel

Route du Château d'Eau Espace Loup Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

La commune et le comité des fêtes organise un marché de Noël artisanal et gourmand. Entre animations festives, visite du Père Noël, buvette et petite restauration, profitez d’une journée chaleureuse et conviviale. Entrée libre et gratuite venez découvrir les exposants et leurs créations, et plongez dans un véritable univers enchanté pour toute la famille. .

+33 5 55 09 20 19

