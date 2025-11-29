Marché de Noël de Saint-Just-le-Martel Route du Château d’Eau Saint-Just-le-Martel
Marché de Noël de Saint-Just-le-Martel dimanche 14 décembre 2025.
Route du Château d'Eau Espace Loup Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
La commune et le comité des fêtes organise un marché de Noël artisanal et gourmand. Entre animations festives, visite du Père Noël, buvette et petite restauration, profitez d’une journée chaleureuse et conviviale. Entrée libre et gratuite venez découvrir les exposants et leurs créations, et plongez dans un véritable univers enchanté pour toute la famille. .
Route du Château d’Eau Espace Loup Saint-Just-le-Martel 87156 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 20 19
