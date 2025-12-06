Marché de Noël de Saint-Laurent

Barnums sur le Port Plouégat-Guérand Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

La ferme de Saint Laurent organise son Marché de Noël annuel. De nombreux exposants seront sur place, pour vous aider à trouver les bons cadeaux pour les fêtes ! .

Barnums sur le Port Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 03 02 10 93

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Saint-Laurent Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2025-11-21 par OT BAIE DE MORLAIX