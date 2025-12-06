Marché de Noël de Saint-Laurent Plouégat-Guérand
Marché de Noël de Saint-Laurent Plouégat-Guérand samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de Saint-Laurent
Barnums sur le Port Plouégat-Guérand Finistère
La ferme de Saint Laurent organise son Marché de Noël annuel. De nombreux exposants seront sur place, pour vous aider à trouver les bons cadeaux pour les fêtes ! .
Barnums sur le Port Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 6 03 02 10 93
