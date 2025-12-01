Marché de Noël de Saint Léon sur Vézère Place de l’église Saint-Léon-sur-Vézère

Marché de Noël de Saint Léon sur Vézère

Place de l’église Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13 2025-12-14

Bijoux, création sur bois, bougies, cadeaux, artisanat.

Gastronomie festive, produits locaux.

Crêpes

Place de l’église Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 73 16 mairie@slve.fr

English : Marché de Noël de Saint Léon sur Vézère

Jewelry, wood creations, candles, gifts, crafts.

Festive gastronomy, local products.

Crepes

