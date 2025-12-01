Marché de Noël de Saint Léon sur Vézère Place de l’église Saint-Léon-sur-Vézère
Marché de Noël de Saint Léon sur Vézère Place de l’église Saint-Léon-sur-Vézère samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël de Saint Léon sur Vézère
Place de l’église Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Bijoux, création sur bois, bougies, cadeaux, artisanat.
Gastronomie festive, produits locaux.
Crêpes
Bijoux, création sur bois, bougies, cadeaux, artisanat.
Gastronomie festive, produits locaux.
Crêpes .
Place de l’église Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 73 16 mairie@slve.fr
English : Marché de Noël de Saint Léon sur Vézère
Jewelry, wood creations, candles, gifts, crafts.
Festive gastronomy, local products.
Crepes
L’événement Marché de Noël de Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère