Marché de Noël de Saint-Marc-le-Blanc

Place de la Mairie Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez découvrir le marché de Noël de Saint-Marc-le-Blanc organisé par la commune !

Au programme

– Produits artisanaux et locaux

– Présence du Père Noël et ses mascottes

– Concours du meilleure costumes des P’tits Lutins

– Tombola et autres surprises

– Animations Tour à poney

– Restauration sur place .

+33 6 75 50 68 16

L’événement Marché de Noël de Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne