Marché de Noël de Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc samedi 13 décembre 2025.

Place de la Mairie Saint-Marc-le-Blanc Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-13

Venez découvrir le marché de Noël de Saint-Marc-le-Blanc organisé par la commune !

Au programme
– Produits artisanaux et locaux
– Présence du Père Noël et ses mascottes
– Concours du meilleure costumes des P’tits Lutins
– Tombola et autres surprises
– Animations Tour à poney
– Restauration sur place   .

Place de la Mairie Saint-Marc-le-Blanc 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 50 68 10 

