Marché de Noël de Saint-Mathieu Salle des fêtes Saint-Mathieu

Marché de Noël de Saint-Mathieu

Salle des fêtes 3 rue des écoles Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Venez préparer les festivités ! Au programme bourse aux jouets, marché de Noël, présence du Père Noël et de sa boîte aux lettres de 15h à 16h, vente de sapins de Noël au profit de l’école et du collège de Saint Mathieu. Une belle journée pour attendre Noël ! .

Salle des fêtes 3 rue des écoles Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23 association@cultureentete.fr

English : Marché de Noël de Saint-Mathieu

German : Marché de Noël de Saint-Mathieu

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de Saint-Mathieu

L’événement Marché de Noël de Saint-Mathieu Saint-Mathieu a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Ouest Limousin