Marché de Noël de Saint-Mathieu Salle des fêtes Saint-Mathieu dimanche 30 novembre 2025.
Salle des fêtes 3 rue des écoles Saint-Mathieu Haute-Vienne
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Venez préparer les festivités ! Au programme bourse aux jouets, marché de Noël, présence du Père Noël et de sa boîte aux lettres de 15h à 16h, vente de sapins de Noël au profit de l’école et du collège de Saint Mathieu. Une belle journée pour attendre Noël ! .
Salle des fêtes 3 rue des écoles Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 53 43 23 association@cultureentete.fr
