Marché de Noël de Saint Maurice la Clouère À côté de l’école les Tilleuls Saint-Maurice-la-Clouère
Marché de Noël de Saint Maurice la Clouère À côté de l’école les Tilleuls Saint-Maurice-la-Clouère vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël de Saint Maurice la Clouère
À côté de l’école les Tilleuls 3 rue Désiré Bienvenu Saint-Maurice-la-Clouère Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Organisé par la MAM Créabulle. .
À côté de l’école les Tilleuls 3 rue Désiré Bienvenu Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 69 83 25
English : Marché de Noël de Saint Maurice la Clouère
German : Marché de Noël de Saint Maurice la Clouère
Italiano :
Espanol : Marché de Noël de Saint Maurice la Clouère
L’événement Marché de Noël de Saint Maurice la Clouère Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou