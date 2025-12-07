Marché de Noël de Saint-Médard d’Aunis Salle polyvalente Saint-Médard-d’Aunis

Marché de Noël de Saint-Médard d’Aunis

Salle polyvalente 11 rue des écoles Saint-Médard-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Le marché de Noël de l’APE Ensemble arrive. Venez plonger dans la magie de Noël !

ape.ensemble17@yahoo.fr

English : Saint-Médard d’Aunis Christmas Market

The APE Ensemble Christmas market is coming up. Come and immerse yourself in the magic of Christmas!

German : Weihnachtsmarkt in Saint-Médard d’Aunis

Der Weihnachtsmarkt der EV Ensemble steht vor der Tür. Kommen Sie und tauchen Sie ein in den Zauber von Weihnachten!

Italiano :

Il mercatino di Natale di APE Ensemble è alle porte. Venite a immergervi nella magia del Natale!

Espanol : Mercado navideño de Saint-Médard d’Aunis

Se acerca el mercado navideño de APE Ensemble. ¡Ven y sumérgete en la magia de la Navidad!

