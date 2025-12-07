Marché de Noël de Saint-Médard d’Aunis Salle polyvalente Saint-Médard-d’Aunis
Marché de Noël de Saint-Médard d’Aunis
Salle polyvalente 11 rue des écoles Saint-Médard-d’Aunis Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
Le marché de Noël de l’APE Ensemble arrive. Venez plonger dans la magie de Noël !
Salle polyvalente 11 rue des écoles Saint-Médard-d’Aunis 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ape.ensemble17@yahoo.fr
English : Saint-Médard d’Aunis Christmas Market
The APE Ensemble Christmas market is coming up. Come and immerse yourself in the magic of Christmas!
German : Weihnachtsmarkt in Saint-Médard d’Aunis
Der Weihnachtsmarkt der EV Ensemble steht vor der Tür. Kommen Sie und tauchen Sie ein in den Zauber von Weihnachten!
Italiano :
Il mercatino di Natale di APE Ensemble è alle porte. Venite a immergervi nella magia del Natale!
Espanol : Mercado navideño de Saint-Médard d’Aunis
Se acerca el mercado navideño de APE Ensemble. ¡Ven y sumérgete en la magia de la Navidad!
