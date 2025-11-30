Marché de noël de Saint-Morillon Saint-Morillon
Saint-Morillon Gironde
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Marché de Noël regroupant des artisans et des animations, telles que des photos avec le Père Noël de 10h à 12h et de 15h à 17h. Des balades à poney sont aussi organisées. Sans oublier la buvette avec vente de sucré-salé. .
Saint-Morillon Saint-Morillon 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine recreasso@outlook.fr
