Marché de Noël de Saint Pardoux Saint-Pardoux-Soutiers

Marché de Noël de Saint Pardoux

Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’APE de l’école du Lavoir organise son Marché de Noël en intérieur le Dimanche 14 Décembre 2025, de 10h à 18h, au Foyer Rural de Saint-Pardoux.

De nombreux stands décorations, objets personnalisés, bougies, bijoux, saucissons, biscuits, peintures, livres, etc… De quoi finir de remplir la hotte du Père Noël. ??

Nous avons le privilège d’avoir avec nous toute la journée Le PERE NOEL !!!

Les enfants (et pas que) pourront se faire maquiller. ??

Les bénévoles de l’APE seront heureux de vous retrouver pour vous servir à la buvette avec boissons et petite restauration

Une tombola sera organisée, plein de jolis lots à gagner proposés par nos exposants. Merci à eux ! ??

Et bien sûr nos food-trucks Roule Tonton et La Phocéenne seront présents le midi pour vous restaurer ????

Au plaisir de vous y retrouver.

L’équipe de l’APE de l’école du Lavoir .

Foyer Rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 91 35 78 ape.saintpardoux@hotmail.fr

