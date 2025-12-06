Marché de Noël de Saint-Paul Saint-Paul
Marché de Noël de Saint-Paul Saint-Paul samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de Saint-Paul
2 Le Bourg-Est Saint-Paul Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
La Commune de Saint-Paul vous invite à son Marché de Noël, le 06 décembre 2025, à la salle des Fêtes. Au programme exposants locaux; vin chaud et marrons grillés offerts !
Vous pourrez vous restaurer sur place. .
2 Le Bourg-Est Saint-Paul 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 08 01
English : Marché de Noël de Saint-Paul
German : Marché de Noël de Saint-Paul
Italiano :
Espanol : Marché de Noël de Saint-Paul
L’événement Marché de Noël de Saint-Paul Saint-Paul a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Blaye