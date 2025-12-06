Marché de Noël de Saint-Paul

2 Le Bourg-Est Saint-Paul Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

La Commune de Saint-Paul vous invite à son Marché de Noël, le 06 décembre 2025, à la salle des Fêtes. Au programme exposants locaux; vin chaud et marrons grillés offerts !

Vous pourrez vous restaurer sur place. .

2 Le Bourg-Est Saint-Paul 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 08 01

English : Marché de Noël de Saint-Paul

German : Marché de Noël de Saint-Paul

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de Saint-Paul

L’événement Marché de Noël de Saint-Paul Saint-Paul a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Blaye