Marché de Noël de Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux

Le Marché de Noël de Saint-Paul-Trois-Châteaux revient !

Rendez-vous le week-end du 29 et 30 novembre au Courreau et sur les places du centre-ville pour plonger dans l’ambiance féérique des fêtes !

Programme complet à venir.

English :

The Saint-Paul-Trois-Châteaux Christmas Market is back!

Join us on the weekend of November 29 and 30 at Le Courreau and in the town center squares to immerse yourself in the magical atmosphere of the festive season!

Full program to come.

German :

Der Weihnachtsmarkt von Saint-Paul-Trois-Châteaux ist wieder da!

Treffen Sie sich am Wochenende des 29. und 30. November im Courreau und auf den Plätzen des Stadtzentrums, um in die märchenhafte Atmosphäre der Festtage einzutauchen!

Vollständiges Programm folgt.

Italiano :

Torna il Mercatino di Natale di Saint-Paul-Trois-Châteaux!

Unitevi a noi nel fine settimana del 29 e 30 novembre al Courreau e nelle piazze del centro per vivere la magica atmosfera delle feste!

Programma completo in arrivo.

Espanol :

¡Vuelve el Mercado de Navidad de Saint-Paul-Trois-Châteaux!

Únase a nosotros el fin de semana del 29 y 30 de noviembre en el Courreau y en las plazas del centro de la ciudad para disfrutar del ambiente mágico de las fiestas

Próximamente el programa completo.

