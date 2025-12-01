Marché de Noël de Saint-Pierre-lès-Elbeuf Espace culturel P. Torreton Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Marché de Noël de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Espace culturel P. Torreton 163 Avenue de l’Europe Saint-Pierre-lès-Elbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf organise un marché de Noël en présence du Père Noël, avec au programme des animations gratuites, une fanfare, un grand spectacle de feu et un stand de restauration. .

English : Marché de Noël de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

