Marché de Noël de Saint-Pierre-lès-Elbeuf Espace culturel P. Torreton Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Espace culturel P. Torreton 163 Avenue de l’Europe Saint-Pierre-lès-Elbeuf Seine-Maritime
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf organise un marché de Noël en présence du Père Noël, avec au programme des animations gratuites, une fanfare, un grand spectacle de feu et un stand de restauration. .
