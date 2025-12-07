Marché de Noël de Saint-Sébastien-sur-Loire Gare d’Anjou Saint-Sébastien-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 10:30 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

L’Allée de la Gare d’Anjou va revêtir ses lumières de fête et accueillir de nombreux exposants, créateurs d’art, artisans et métiers de bouche.Ces derniers, particulièrement présents, vont donner à cette édition 2025 une atmosphère très gourmande (burgers, crêpes, marrons, chichis, pâtisseries, macarons, huîtres, bières, vin chaud ou encore spécialités locales des comités de jumelage).

Gare d’Anjou Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

https://www.saintsebastien.fr/