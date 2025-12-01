Marché de Noël de Saint-Sulpice-de-Grimbouville Mairie Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Marché de Noël de Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Mairie 404 La Haute Vallée Saint-Sulpice-de-Grimbouville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Marché 100% artisanal et local !

Marché de Noël 100% artisanal et local avec plus de 25 exposants. Buvette, restauration, animations, démonstrations de tournage.

Pour l’occasion, ouverture des monuments historiques Maison Médiévale, église

11h + 14h + 17h30 Histoires contées avec le Père Noël .

Mairie 404 La Haute Vallée Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie lestriplettesdegrimbouville@gmail.com

English : Marché de Noël de Saint-Sulpice-de-Grimbouville

100% local crafts market!

German :

100% handwerklicher und lokaler Markt!

Italiano :

Mercato artigianale 100% locale!

Espanol :

Mercado de artesanía 100% local

L’événement Marché de Noël de Saint-Sulpice-de-Grimbouville Saint-Sulpice-de-Grimbouville a été mis à jour le 2025-11-19 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville