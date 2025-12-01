Marché de Noël de Saint-Sulpice-de-Grimbouville Mairie Saint-Sulpice-de-Grimbouville
Marché de Noël de Saint-Sulpice-de-Grimbouville
samedi 20 décembre 2025.
Mairie 404 La Haute Vallée Saint-Sulpice-de-Grimbouville Eure
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-20
Marché 100% artisanal et local !
Marché de Noël 100% artisanal et local avec plus de 25 exposants. Buvette, restauration, animations, démonstrations de tournage.
Pour l’occasion, ouverture des monuments historiques Maison Médiévale, église
11h + 14h + 17h30 Histoires contées avec le Père Noël .
English : Marché de Noël de Saint-Sulpice-de-Grimbouville
100% local crafts market!
German :
100% handwerklicher und lokaler Markt!
Italiano :
Mercato artigianale 100% locale!
Espanol :
Mercado de artesanía 100% local
