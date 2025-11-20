Marché de Noël de Saint-Sulpice-et-Cameyrac Halle municipale Saint-Sulpice-et-Cameyrac

Marché de Noël de Saint-Sulpice-et-Cameyrac

Le Marché de Noël de Saint-Sulpice-et-Cameyrac se tiendra le samedi 13 décembre 2025 de 10 h à 18 h sous la halle, avec un éventuel repli à la salle des sports selon la météo. Les visiteurs pourront retrouver de nombreux créateurs et artisans, ainsi qu’un espace de restauration avec Le Frais Maison le midi, des crêpes, du vin chaud, du jus de pomme chaud, du chocolat chaud, de la bière de Noël, de la barbe à papa, des ballotins de meringues et des papillotes. Côté animations contes à la bibliothèque dès 3 ans à 11 h en présence du Père Noël, passages du Père Noël à 11 h et 15 h, chant des enfants à 15 h, chorale à 15 h 15 et 15 h 45, tombola gratuite vers 16 h et présence de la mascotte Smile toute la journée. .

Halle municipale 17 Avenue de Maucaillou Saint-Sulpice-et-Cameyrac 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 84 13 mairie@saintsulpiceetcameyrac.fr

