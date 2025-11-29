Marché de Noël de Saint-Sulpice-le-Guérétois Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marché de Noël de Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marché de producteurs et d’artisans.

Idées cadeaux, grande diversité de produits de qualité, une quarantaine d’exposants.

Le Père Noël sera présent à divers moments de la journée.

Participation de St Sulpice le Dunois et de Cognac, de l’Amicale des Parents d’élèves, du Comité de Jumelage, des Amis de la Batteuse et de l’association APVP.

Buvette, vin chaud, chocolat chaud, crêpes, foodtruck. .

Salle d’activités Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 10 04 63

