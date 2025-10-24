Marché de Noël de Saint-Vaury

Salle des fêtes Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Marché avec une quarantaine d’exposants, manège, repas et buvette par Le Victoria sur réservation, animation musicale, food trucks, gaufres, vin chaud, crêpes, chorale, présence de la Croix Rouge, Conseil Municipal des Jeunes.

Présence du Père Noël, nombreux jeux et lots à gagner. .

Salle des fêtes Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 20 17

L'événement Marché de Noël de Saint-Vaury Saint-Vaury a été mis à jour le 2025-10-24