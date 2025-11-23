Marché de Noël de Saint-Vivien Salle polyvalente Saint-Vivien

Marché de Noël de Saint-Vivien

Salle polyvalente Grande Rue Saint-Vivien

Début : 2025-11-23 09:30:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Le marché de Noël rythme le temps des festivités. Un univers de parfums gourmands, de trésors d’artisanat et de lumières se déploie dans la salle polyvalente. On savoure l’instant, on prend le temps et on se laisse porter par la féerie du moment !

+33 6 09 56 06 15 foyerrural17220@laposte.net

English : Christmas Market in Saint-Vivien

The Christmas market sets the pace for the festive season. A world of gourmet fragrances, craft treasures and lights unfolds in the multi-purpose hall. Savor the moment, take your time and let yourself be carried away by the enchantment of the moment!

German : Weihnachtsmarkt in Saint-Vivien

Der Weihnachtsmarkt bestimmt den Rhythmus der Feierlichkeiten. In der Mehrzweckhalle entfaltet sich ein Universum aus köstlichen Düften, handwerklichen Schätzen und Lichtern. Man genießt den Augenblick, nimmt sich Zeit und lässt sich von der Magie des Moments mitreißen!

Italiano :

Il mercatino di Natale dà il via alle festività. Un mondo di aromi gastronomici, tesori artigianali e luci si dispiega nella sala polifunzionale. Assaporate il momento, prendetevi il vostro tempo e lasciatevi trasportare dall’incanto del momento!

Espanol : Mercado de Navidad de Saint-Vivien

El mercado navideño marca el ritmo de las fiestas. Un mundo de aromas gastronómicos, tesoros artesanales y luces se despliega en la sala polivalente. Saboree el momento, tómese su tiempo y déjese llevar por el encanto del momento

